Milan, Maccarone: “Ibra sarà d’aiuto, ha grande mentalità” | Esclusiva

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato dell'apporto che Zlatan Ibrahimovic può dare al Milan in questo finale di stagione in Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it: "E' rientrato da un infortunio, avrà una condizione fisica non ottimale. Quando rientri da un infortunio fai sempre più fatica. Poi passano gli anni e si fa ancora più fatica. Però sicuramente sarà fondamentale per il rush finale perché è un giocatore che ha una grande esperienza, grande mentalità. Quindi può essere d'aiuto per tutti, sia in campo che fuori".