Milan, Le Gardien: “Renato Sanches? Il problema sono gli infortuni”

Nicolas Gardien, giornalista de "La Sud Ouest", nella nostra intervista esclusiva ha parlato di Renato Sanches. Ecco cosa ha detto

Per parlare della stagione di Renato Sanches e non solo, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Nicolas Le Gardien, giornalista de "La Sud Ouest". Ecco cosa ha detto sul giocatore seguito dal Milan: "Gli infortuni sono stati il suo grande problema dall'inizio della sua carriera e, di conseguenza, ha avuto stagioni discontinue. Questa in particolare. Ma quando ha potuto giocare, è stato il miglior giocatore del Lille. Jocelyn Gourvennec lo fa giocare in diverse posizioni (davanti alla difesa, dietro l'attaccante o sul lato) ma ogni volta, fa la differenza. Contro il Chelsea, è stato il miglior giocatore d'attacco del Lille, a livello di Champions League. Il suo difetto è che a volte può perdere qualche palla pericolosa perché la tiene troppo (ma molto meno di Adli!) e che, fisicamente, a volte rallenta nel secondo tempo. Ma quest'ultimo punto è legato ai suoi infortuni e al fatto che raramente riesce a incatenare più di 10 partite di fila". Milan, le top news di oggi: esclusiva Le Gardien, infortunio Florenzi.