Milan, Le Gardien: “Ecco in cosa deve migliorare Adli” – ESCLUSIVA

Nicolas Le Gardien, giornalista de "La Sud Ouest, ci ha spiegato chi è Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux

"È un centrocampista versatile, che può giocare vicino a un centrocampista più difensivo davanti alla difesa, ma è meglio come numero 8 in un 4-3-3 o in una posizione offensiva. Ha buone qualità tecniche, vuole sempre giocare in avanti con un buon occhio e qualità di passaggio. Quando è arrivato a Bordeaux nel gennaio 2019, era ancora un "bambino" e si è migliorato fisicamente in un campionato francese molto difficile sotto questo aspetto. Ora, penso che debba migliorare ancora nella gestione delle giocate: gioca sempre veloce, prende dei rischi e perde dei palloni, a volte pericolosi per la sua squadra. Sa che deve trovare un equilibrio nel suo gioco. Può migliorare anche nel riposizionamento difensivo". Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie