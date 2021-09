Milan-Lazio, è sold-out: tutto esaurito a San Siro | PM News

Primo tutto esaurito della stagione per Milan-Lazio: non ci sono più biglietti disponibili allo stadio. Grande entusiasmo rossonero.

Domani ci sarà la partita di media-alta classifica della stagione, Milan-Lazio, e il pubblico di fede rossonera ha subito risposto presente: tutto esaurito a San Siro. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, non ci sono infatti più biglietti disponibili allo stadio. Con un giorno di anticipo, i tifosi milanisti hanno riempito l'impianto. Ci dovrebbero infatti essere circa 37 mila tifosi in totale sugli spalti. Un segno evidente di come l'entusiasmo dell'ambiente rossonero non voglia placarsi. Dopo anni, il Milan torna a essere una squadra di grande livello e nelle prossime settimane ci si aspetta tanti altri sold-out, soprattutto in occasione delle notti di Champions, con i prezzi dei biglietti ritoccati.