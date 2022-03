Milan, Laudisa: “Renato Sanches piace, ma nulla di concreto” | Esclusiva

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato dell'interesse del Milan per Renato Sanches. Sarà lui l'erede di Franck Kessie?

E' indubbio che Franck Kessié vada via, al Barcellona. Il suo sostituto sarà Renato Sanches? "Ci sono stati dei contatti a gennaio, non sono andati in porto. Quindi bisogna aspettare anche perché Renato Sanches ha offerte dalla Premier League. Al Milan piace, ma non c'è ancora nulla di concreto".