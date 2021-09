Milan, Krunic non dovrebbe stare fuori a lungo | PM News

Arrivano buone notizie per il Milan riguardanti Krunic, che ha avuto un piccolo problema fisico. Ecco le ultime raccolte dalla Redazione.

Nei giorni scorsi si è parlato di un problema fisico per Rade Krunic, centrocampista del Milan, subito con la Bosnia, sua nazionale. Subito, ovviamente, si è diffusa la paura. Il Milan ha già diversi uomini non al meglio della condizione e quindi perdere anche il classe 1993. Secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it e in particolare dal nostro Alessio Roccio, però, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per Krunic. Il centrocampista ha un piccolo problema al polpaccio, ma dovrebbe essere solo questione di giorni. Lo staff medico della Bosnia ha preferito tenerlo fuori precauzionalmente nell'ultimo match. Ora, comunque, si sottoporrà a degli esami strumentali che, ci si augura, dovrebbero confermare che non si tratta di nulla di grave. Intanto, si ferma Giroud per il Coronavirus >>>