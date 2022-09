Milan, il punto sugli infortunati dopo l’allenamento di oggi | PM

Oggi pomeriggio il Milan si è allenato come da programma agli ordini di Stefano Pioli nel centro sportivo rossonero. Mentre domani arriveranno anche i giocatori impegnati in Nazionale, oggi c'era curiosità per capire le condizioni dei giocatori finora infortunati. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it arrivano buone notizie nel complesso. A parte i soliti noti fuori a lungo, che hanno fatto fisioterapia, Theo Hernandez dà speranza di essere presente alla nona giornata. Il terzino francese classe 1997 è una pedina chiave. Tutto risolto per il capitano Davide Calabria: il classe 1996 si è allenato normalmente in gruppo. Ancora personalizzato invece per Ante Rebic e Divock Origi: il croato classe 1993 e il belga classe 1995 potrebbero essere recuperati, ma non come titolari. A parte anche Sandro Tonali, ma il 2000 ci dovrebbe essere sabato. Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>