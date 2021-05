Milan, Ielpo: “Vlahovic? Ha una caparbietà straordinaria” – ESCLUSIVA

L'ex portiere Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato di Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan

L'ex portiere Mario Ielpo ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamialn.it. Ielpo ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante del Milan seguito dal Milan: "Se Vlahovic e Scamacca sono da Milan? Vlahovic sicuramente sì. Sta tirando la carretta da solo lì davanti. Sta reggendo l'attacco da solo: ha veramente una caparbietà straordinaria e dunque è pronto per il Milan. Anzi, vedrei al contempo il problema opposto, cioè il fatto che eventualmente potrebbe non giocare in qualche occasione con Ibrahimovic. Scamacca è un po' più indietro perchè quest'anno ha giocato e non giocato, e dunque da un certo punto di vista potrebbe alternarsi di più con Ibra. Il Milan ovviamente non può prendere il Mbappe della situazione, quindi una stella già affermata: deve prendere giocatori che potenzialmente possono diventare campioni". Ecco le altre parole di Ielpo nella nostra esclusiva.