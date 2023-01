Milan, Ielpo sullo scudetto: “Molto dipende da quello che fa il Napoli”

In merito alla lotta scudetto si è espresso anche Mario Ielpo . L'ex portiere del Milan è intervenuto in esclusiva ai microfoni di ' pianetamilan.it ', sostenendo come molto dipenda dal Napoli . Di seguito le sue parole. ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA )

Milan, le parole di Mario Ielpo sulla lotta scudetto

"Visto come stanno le cose, molto dipende dal Napoli. Se il Napoli le vince tutte lo scudetto diventa irraggiungibile. Molto dipenderà dal vero valore del Napoli, finora si è dimostrata una squadra inarrestabile, se sarà così se lo merita il Napoli. Altrimenti ci sono possibilità per il Milan, ma non solo per i rossoneri".