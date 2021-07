Milan, G. Galliani: “Sheva al Chelsea non fu l’inizio del declino” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato dell'addio di Andriy Shevchenko

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato dell'addio di Andriy Shevchenko. Da lì è iniziato il declino del Milan? Ecco la riposta, in esclusiva, alla nostra redazione: "Direi di no perché poi il Milan ha vinto ancora la Coppa dei Campioni e lo Scudetto. Sicuramente ci sono stati dei problemi e fa piacere che oggi il Milan stia tornando, nei valori almeno, quello che è sempre stato. Non direi che il declino è iniziato lì. Ma sicuramente la partenza di Sheva è stato un distacco e una sofferenza per tutto l’ambiente. Ma il Milan ha poi continuato per la sua strada". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Galliani junior