Milan, G. Galliani: “Nel progetto rivedo valori del passato” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani , figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni . Ecco le sue dichiarazioni in merito al nuovo Milan , che sta nascendo grazie agli sforzi e alle intuizioni della società e della dirigenza.

"Mi piace molto questo progetto perché rivedo i valori che hanno portato il Milan sul tetto del mondo, questa unione d’intenti, il Milan è tornato ad essere una famiglia. Mi permetto di dire che magari per qualche anno e per un po’ di vicissitudini non lo era più stato. Io ho sempre guardato il Milan e per un determinato periodo le partite erano diventate anche una penitenza. Ma nonostante tutto non ho mai saltato una partita. Ora veramente mi diverto e la squadra mi appassiona perché ci vedo i valori giusti e ho molta fiducia nella società. Paolo Maldini, Ricky Massara e Stefano Pioli stanno facendo un ottimo lavoro". Leggi l'intervista completa a Gianluca Galliani >>>