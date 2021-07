Milan, G. Galliani: “Ecco cosa mi aspetto l’anno prossimo” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni

Gianluca Galliani , figlio dell'ex amministratore delegato del Milan Adriano, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla prossima stagione , ormai alle porte: "Non ho la sfera di cristallo ma sarà un campionato difficile perché ci sono stati grandi cambi a livello di allenatori. Sarà un campionato più aperto e sarà complicato fare delle previsioni. Io credo che la Nazionale italiana abbia vinto gli Europei perché è stato fatto un lavoro straordinario da parte della Federazione, Mancini, e da tutto il suo staff tecnico e da tutti i giocatori. Però credo che sia stato anche la conclusione di un percorso di un campionato che è cresciuto molto negli ultimi due anni".

"Credo che la Serie A sia un campionato davvero competitivo e un po' come l’Inghilterra fare dal primo al settimo posto una previsione è impossibile secondo me quest’anno. Sono tutti competitivi e la differenza come al solito la faranno i gruppi e gli infortuni. Quest’anno poi è un anno particolare perché ci sarà la Coppa D’Africa e quindi squadre come la nostra avranno fuori dei giocatori importanti in partite importantissime. Non sarà un campionato facile ma il Milan è competitivo. Maldini, Massara e Pioli stanno facendo un ottimo lavoro, ho molta fiducia". Leggi l'intervista completa a Gianluca Galliani >>>