Milan, Fuser: “Ibra non sarà mai un problema. Su Investcorp… | Esclusiva

Diego Fuser, ex calciatore rossonero, ha parlato della lotta scudetto, della prossima partita di Serie A contro la Fiorentina, ma anche di calciomercato

Redazione

Diego Fuser, ex calciatore rossonero, ha parlato della lotta scudetto, della prossima partita di Serie A contro la Fiorentina, ma anche di calciomercato. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.

La sconfitta dell’Inter a Bologna pone concretamente il Milan in una condizione di valore in chiave scudetto? “Assolutamente sì. Il Milan, ora, ha il destino nelle sue mani”.

Quali fattori propendono dalla parte dei rossoneri? “Io ho letto spesso critiche, ma – francamente – a me come gioca il Milan piace! Il calcio è sempre soggettivo, ma in Italia non vedo tante squadra che esprimono un gioco migliore rispetto ai rossoneri…”.

L’ormai palese cambio di proprietà produrrebbe energie positive o negative nei calciatori rossoneri? “Positive. Quando ci sono questi cambiamenti, emerge la voglia di dimostrare, di poter far parte di un nuovo ciclo o corso che sia”.

Nuovo corso che dovrebbe porre al centro quali interpreti? “Secondo me, in primis, Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. Loro sono gli artefici della rinascita del Milan. Chiunque arriverà, ne terrà conto”.

Si aspetta un mercato ricco (ovviamente sempre in caso di “switch”)? “Mi aspetto che vengano fatte le cose giuste. Non c’è tanto da cambiare, dal mio punto di vista”.

Se uscisse Ibra? “Io credo che Ibra resterà, ma non deve essere visto come un problema: stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic!”.

In caso non rinnovasse? “In caso non rinnovasse, servirà un sostituto all’altezza del campione che è”.

Quale prospetto sarebbe di suo maggiore gradimento? “Ibra è un calciatore che ha carisma e che, con il carisma, fa la differenza. Serve un leader, un calciatore di spessore internazionale, che trascini il Milan anche in Champions… Ho sentito parlare di Dybala: potrebbe essere l’uomo giusto”.

Ora il Milan affronterà una sua ex squadra, la Fiorentina. Che tipo di match prospetta? “Per il Milan sarà complicatissimo a San Siro. La Fiorentina si presenterà agguerrita e – sicuramente – Italiano e i suoi giocatori non avranno digerito il ko di Salerno e quello casalingo con l'Udinese. Servirà una partita perfetta, anche considerato il ko dei nerazzurri a Bologna. Dovrà fungere da stimolo”.

L’addio di Kessie indebolirà il Milan della prossima stagione? “No. Kessie ha fatto bene la scorsa stagione, ma nelle altre aveva avuto alcune difficoltà. Per me, nel Milan attuale, fanno la differenza in mezzo Tonali e Bennacer”.

Qual è il suo punto di vista su Tonali? Sarebbe pronto a ricevere, eventualmente, i gradi di capitano del Milan? “Io non gliela darei. Non perché dubiti di lui, ma perché – quando lo si vede giocare – si nota un giocatore spensierato, sgravato di tante responsabilità. La fascia da capitano potrebbe pesargli e rischierebbe di bruciarsi…”. Intanto il club rossonero è pronto ad acquistare un difensore.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI