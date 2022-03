Milan, Fosseux: “Botman è davvero completo. Ecco le sue caratteristiche” – ESCLUSIVA

Olivier Fosseux, giornalista de 'La Voix Du Nord', ha parlato di Sven Botman, difensore del Lille che sembra vicino al Milan

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Olivier Fosseux, giornalista sportivo francese che scrive per ‘La Voix du Nord’. Fosseux ha parlato di Sven Botman, difensore del Lille che sembra molto vicino a vestire la maglia del Milan: "In poche stagioni, Sven Botman è diventato uno dei migliori difensori della Ligue1. È vero. È arrivato con le sue grandi qualità. È un ottimo colpitore di testa, abbastanza veloce nonostante la sua stazza. Trovo che sia progredito tatticamente, che si giri più velocemente rispetto all'inizio. Inoltre, è anche difficile da dribblare. In questa stagione, abbiamo visto la differenza rispetto a quando si è infortunato. Ha commesso davvero un solo errore, su un contrasto in area di rigore a Salisburgo su Adeyemi. In questa stagione, ha anche una nuova qualità: segna gol. Ha segnato tre gol in campionato di cui uno a Donnarumma. È diventato un difensore molto completo. Ed è abbastanza logico che voglia competere con altri grandi attaccanti in un altro campionato. Sulla coppia con Tomori, infatti, potrebbe essere molto complementare. Infine, Botman è molto bravo ad adattarsi molto rapidamente". Esclusiva PM, Fosseux: "Botman convinto subito. Sanches aperto a nuovi progetti".