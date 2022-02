Milan, DJ Ringo: “Giampaolo? Fortunatamente è andato via” | ESCLUSIVA

DJ Ringo ha parlato di Marco Giampaolo, possibile ex dal dente avvelenato nel prossimo Milan-Sampdoria. Queste le dichiarazioni

Il noto tifoso del Milan DJ Ringo ha parlato dell'ex Marco Giampaolo, prossimo avversario in Serie A con la sua Sampdoria. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

Ora il Milan affronterà la Sampdoria: teme sete di rivincita da parte dell’ex Giampaolo? “No, non era l’allenatore adeguato per il Milan e, fortunatamente, è stato mandato via. Si vedeva che sentiva troppe pressioni: sudava in conferenza stampa, era impacciato e il Milan giocava male. Esonero doveroso”. Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo