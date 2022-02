Milan, DJ Ringo: “Calhanoglu via? Nessuna ferita aperta” | ESCLUSIVA

DJ Ringo, noto tifoso del Milan, ha parlato di Hakan Calhanoglu. Il suo addio è ancora una ferita aperta? Queste le dichiarazioni

DJ Ringo , noto tifoso del Milan, ha parlato di Hakan Calhanoglu . Il suo addio a parametro zero è ancora una ferita aperta? Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

Calhanoglu è ancora una ferita aperta? “No. Ha scelto di andare via lui. All’andata ha segnato e ha esultato come un pazzo, al ritorno ha perso ed è andato via con la coda tra le gambe…”. Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo