Milan, Di Gennaro: “Occhio a Pobega. Meglio Renato Sanches” | Esclusiva

Antonio Di Gennaro ha parlato del centrocampo del Milan e consiglia di andarci piano con Tommaso Pobega. Serve Renato Sanches

L'opinionista Antonio Di Gennaro, ex braccio destro di Fatih Terim nella sua breve parentesi alla guida del Milan, ha parlato del centrocampo rossonero. Un reparto da rinforzare con un giocatore di spessore internazionale: Tommaso Pobega non convince al 100%. Renato Sanches, invece, risponde al meglio ai canoni dettati. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.