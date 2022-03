Milan, Damiani: “Ibra capo popolo, importante anche se non gioca” | Esclusiva

Il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan, anche quando non gioca. Le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic, da oltre un mese, è out a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille. Questo è solo l'ultimo di una serie di infortuni che stanno fortemente influenzando la presenza in campo dello svedese da diversi mesi. L'attaccante del Milan deve farsi da parte per il futuro? Ecco l'opinione del noto procuratore Oscar Damiani che ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it.