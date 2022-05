Milan, Cuoghi: “Ibrahimovic? Rinnovo da gregario o dirigente” | Esclusiva

Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Rinnovo da calciatore ad una sola condizione

Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Rinnovo da calciatore ad una sola condizione, altrimenti potrebbe passare in dirigenza. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.