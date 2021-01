Milan, Condò: “Ibrahimovic rimarrà anche l’anno prossimo” / PM News

Milan, Condò sicuro sulla permanenza di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, non ha nessun dubbio sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: “C’è una questione che inevitabilmente si aprirà. Quella del grande goleador. Il Milan ha un personaggio fondamentale, come Zlatan Ibrahimović, e lo avrà ancora l’anno prossimo. Perché io penso che Ibra rinnoverà il suo contratto per un altro anno. Ci sarà un momento, però, in cui il Milan avrà bisogno di un attaccante da 25 gol a stagione. Quello che è Romelu Lukaku per l’Inter, Cristiano Ronaldo per la Juventus, Ciro Immobile per la Lazio. Questo anche dipenderà dalla crescita della squadra”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>