Milan, Colombo: “Tonali e Bennacer non fanno rimpiangere Kessie” – ESCLUSIVA

Angelo Colombo, ex giocatore del Milan, nella nostra intervista esclusiva ha parlato anche di Sandro Tonali e di Ismael Bennacer

Angelo Colombo, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Colombo ha parlato di Sandro Tonali e Ismael Bennacer: "Kessie? Secondo me andrà via, ma credo che darà tutto per la maglia, fino alla fine. E’ un professionista serio, oltre che un ottimo centrocampista. Tonali e Bennacer? Insieme non fanno di certo rimpiangere Kessie. Sono stati trasformati da Pioli. Due ottimi centrocampisti”. Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>