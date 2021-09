Milan, Ceniti: “Kessie via a gennaio? E’ un’ipotesi” | ESCLUSIVA

Francesco Ceniti, giornalista che ha intervistato Franck Kessie, ha parlato della possibilità di una cessione a gennaio per l'ivoriano

Francesco Ceniti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' che ha intervistato Franck Kessie, ha parlato della possibilità di una cessione a gennaio per l'ivoriano. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Secondo me sì. Se lui a un certo punto si convince che alla fine vuole andare via, può essere. Adesso sarà anche curioso vederlo in campo. Lui è un grande professionista e credo che giocherà come sempre al massimo, però vedere con che voglia gioca con i compagni, con che testa. Poi vedere anche come il Milan si comporta in campionato, in Champions. È chiaro che se il Milan passa il turno in un girone di ferro, difficile, allora Kessie può pensare di poter essere un pilastro di una squadra che, magari non quest'anno, ma nei prossimi anni potrebbe di nuovo lottare per la Champions e che attira altri campioni. Secondo me si è preso questi mesi anche per capire questo. Tanto non c'è urgenza, nel senso che non scade domani. Deciderà entro la fine dell'anno. Non è escluso che decida di andar via a gennaio, perché proprio perché tiene al Milan non credo che voglia andar via a zero, ma preferirebbe far incassare qualcosa al Milan. Oppure mettendosi d'accordo sul rinnovo per poi preludere a una cessione a giugno. In modo di consentire al Milan di guadagnare qualcosa. Questa è la mia opinione". Clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva completa