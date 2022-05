Milan, Carobbi: “Kalulu-Tomori e il segreto di Sacchi e Berlusconi” | Esclusiva

Stefano Carobbi, ex giocatore rossonero, ha parlato di Milan-Atalanta, di calciomercato e ha riportato il 'segreto' di Sacchi e Berlusconi

Stefano Carobbi , ex giocatore rossonero, ha parlato di Milan-Atalanta, di calciomercato e ha riportato il 'segreto' di Arrigo Sacchi e Silvio Berlusconi. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it .

Teme, per certi aspetti, l’entusiasmo dell’Inter post vittoria della Coppa Italia? “L’Inter è una corazzata, non lo scopriamo di certo oggi. Però il Milan è davanti in classifica e ha questa consapevolezza”.

Da ex difensore: come giudica la retroguardia rossonera? “Vi svelo un aneddoto…”.

Il Milan ha urgenza di essere “più italiano”, come ai tempi di Berlusconi? “Alla fine, con Tonali, hai un perno della Nazionale Italiana del presente e del futuro titolare. Per il resto devi guardarti intorno. Per esempio ho sentito parlare di Berardi. E’ un calciatore molto talentuoso. Potrebbe far comodo. In più può giocare a destra e a sinistra”.