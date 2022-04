Milan, Calaiò: “Origi ha grandi qualità, è l’attaccante giusto” | Esclusiva

L'ex attaccante Emanuele Calaiò ha parlato di Divock Origi, obiettivo di calciomercato del Milan. Queste le dichiarazioni

"Origi è sicuramente un grandissimo attaccante. A Liverpool ha poco spazio, è un po' chiuso dai vari Firmino, Sané, Jota, quindi non è facile trovare spazio. Però ha delle qualità importanti, per come gioca il Milan Origi sarebbe l'attaccante giusto. Non so se rimarranno Giroud e Ibrahimovic, o se andrà uno e l'altro rimarrà. Hanno entrambi una certa età, anche il Milan ha bisogno di un attaccante su cui puntare, ma penso che per caratteristiche abbiano fatto un buon acquisto".