Milan, Bocci: “Rinnovo Kessie? Non merita le cifre che chiede” | Esclusiva

Alessandra Bocci, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato delle cifre chieste da Franck Kessie per rinnovare il suo contratto con il Milan, ma anche della linea chiara del fondo Elliott. Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva alla redazione di PianetaMilan.it: "La linea di Elliott è chiara: i maxi-ingaggi non si danno. Quanto a Kessie: sicuramente la scorsa stagione è stata molto buona, ma di questa non si può certamente dire lo stesso. Al momento, opinione personale, non ha dimostrato di valere le cifre che rivendica".