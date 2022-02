Milan, Bocci: “Ibrahimovic e Giroud insieme? C’è un solo modo” | Esclusiva

Alessandra Bocci, ai microfoni di Pianeta Milan, ha parlato della possibilità di far coesistere Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud

Alessandra Bocci , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della possibilità di far coesistere Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud . Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it .

Ibrahimovic è divenuto, paradossalmente, un problema per il Milan? “Giroud ha dimostrato e sta dimostrando si essere un signor attaccante. Se il modulo è questo, inevitabilmente, uno tra Ibra e Giroud è di troppo”.

Possono coesistere? "Dipende se Pioli cambierà o meno modulo. L'unico modo per farli coesistere, mi sembra, sia far giocare Giroud prima punta, con Ibra appena dietro. Ma, in primis, credo preverrà l'interesse della squadra".