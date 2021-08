Milan, Azpitarte: “Castillejo-Getafe soluzione ideale. Barca? Deve vendere” – ESCLUSIVA

Possibili operazioni di calciomercato tra il Milan e il Real Madrid o con il Barcellona? Ecco la nostra intervista al giornalista Azpitarte

Salvatore Cantone

Mancano ormai poche ore alla fine del calciomercato. Il Milan proverà a piazzare 1-2 colpi per rendere la squadra di Pioli ancora più competitiva. Qualche addetto ai lavori ipotizza un nuovo acquisto dal Real Madrid o dal Barcellona. Attenzione anche alla possibile cessione di Samu Castillejo al Getafe. Per saperne di più la nostra redazione ha contatto in esclusiva il noto giornalista Vicente Azpitarte. Ecco cosa ci ha detto

Buongiorno. Ci può spiegare nel dettaglio la vicenda salariale del Barcellona? Hanno tagliato gli stipendi per il tetto imposto dalla Liga?

"Il Barcellona ha gestito molto male le sue finanze negli ultimi cinque anni. Hanno pagato stipendi che non potevano permettersi. Hanno pagato troppo e guadagnato troppo poco. Qualcosa di simile a quello che ha fatto Suning, ma la Liga ha delle regole economiche per evitare che i club falliscano. Messi ha lasciato perché non poteva più guadagnare soldi a Barcellona".

C'è qualche giocatore che potrebbe essere sacrificato come ad esempio Coutinho?

"ll problema non è fare un sacrificio, è che se vogliono mettere sotto contratto Aguerodovranno vendere un giocatore, ma non basta lasciarlo partire gratis, il Barcellona ha bisogno di soldi".

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono ottimi. Pensa che il Milan possa comprare qualche esubero, visto il possibile arrivo di Mbappe al Real Madrid?

"Infatti, le relazioni tra i due club sono eccellenti ma penso che in questo mercato non ci saranno più operazioni tra Milan e Real Madrid. Isco sembra destinato a rimanere un giocatore del Madrid, Ceballos potrebbe rimanere o andare al Betis e Jovic o Mariano sono giocatori costosi per il Milan. A meno che la cessione di Castillejo non permetta loro di prendere un giocatore importante".

Cosa ne pensa delle parole di Leonardo, che ha attaccato pesantemente il Real Madrid?

"Leonardo è solo un dipendente del club più sleale del calcio europeo (Psg). Non è moralmente qualificato per dare lezioni al Real Madrid".

Cosa ne pensa inoltre dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus?

"Sono rimasto abbastanza sorpreso e dall'esterno sembra che Allegri abbia influenzato la sua partenza. Forse perché non gli ha dimostrato di essere il giocatore che la Juve voleva. Il portoghese è nella fase finale della sua carriera ed è giusto tornare a casa, al Manchester United".

Ritorniamo al Milan. In Italia si parla di un interesse del Getafe per Castillejo. Cosa c'è di vero?

"Credo di sì, il Getafe ha fatto una buona cessione di 18 milioni per Cucurella e ha bisogno di trovare un sostituto. È una buona opportunità per tutte le parti: il Getafe spende meno della metà per il sostituto, il Milan guadagna soldi e Castillejo torna in Spagna".

Ci sono dei club spagnoli interessati a qualche giocatore del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato?

"Non credo".