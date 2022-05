Milan-Atalanta, prevista coreografia in Curva Sud e tutto lo stadio | PM

Domenica si giocherà Milan-Atalanta, partita che potrebbe essere decisiva e San Siro è pronto ad accogliere la squadra al meglio.

Mancano 180 minuti alla fine del campionato e i primi novanta saranno domenica con Milan-Atalanta, partita che potrebbe essere decisiva per lo Scudetto, visto che con una combinazione di risultati i rossoneri potrebbero festeggiare già domenica e, viceversa, perché la distanza è minima e manca sempre meno. San Siro sarà ancora una volta tutto esaurito: i biglietti sono stati polverizzati in meno di un'ora. L'atmosfera sarà da brividi, incredibile. Tutto al meglio per spingere la squadra verso un successo che sarebbe importantissimo.