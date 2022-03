Milan, Antonini: “Ibra? Ci ho parlato, vi svelo cosa mi ha detto” | Esclusiva

Luca Antonini, ex calciatore rossonero, ha parlato di Napoli-Milan, Franck Kessie, Zlatan Ibrahimovic e non solo. Le dichiarazioni esclusive

Redazione

Luca Antonini, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan tra attualità e calciomercato. Sotto la lente d'ingrandimento la vittoria con il Napoli in Serie A, il rinnovo di Franck Kessie e la situazione relativa al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it.

Come commenta la vittoria del Milan contro il Napoli? “C’è poco da dire: il Milan ha praticamente estromesso il Napoli dalla corsa scudetto”.

E’ rimasto convinto, a livello di prestazione, della squadra di Pioli? “Sì, questo è un Milan che ha una sua identità: si gioca per la maglia. Pioli ha trasmesso il suo carattere alla squadra. Se il Milan si trova dove si trova, il merito è del mister”.

Come giudica il “caso Kessie”? “Secondo me, anche qui, emerge la forza e il valore di questo grande gruppo”.

Ossia? “Kessie ha la sua questione contrattuale. Anche Theo Hernandez, per esempio, ce l’aveva. Lui tratta con la società e nel frattempo tutto il gruppo, lui incluso, rema verso la stessa direzione. Non mi sembra ci siano squilibri sotto questo punto di vista”.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto? “No, la favorita numero uno è l’Inter”.

Per quali ragioni? “Io tifo per il Milan e spero con tutto il cuore che possano vincerlo i rossoneri. Dico Inter per scaramanzia! (ride ndr)”.

Il suo ex compagno Ibra? E’ giunto al capolinea della sua carriera? “Ci ho parlato una settimana fa: altro che capolinea!”.

Rinnova? “Non abbiamo parlato di questo. Mi ha detto che ha un sacco di adrenalina dentro: crede che questa sia una squadra che può raggiungere traguardi importanti”.

Lui come sta? “Mi ha detto che “rosica” per essere fuori in questo momento della stagione. E’ convinto al 100% che avrebbe potuto dare un contributo importante in questa fase. Sta lavorando sodo per rientrare al meglio. Chi parla di un suo ipotetico ritiro o cambio di squadra, credo proprio che abbia sbagliato indirizzo…”. Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches

