Milan, Agostini: “Kessie? Il Diavolo non può dare super ingaggi” | Esclusiva

Massimo Agostini , calciatore rossonero nella stagione 1990-1991, ha parlato della questione Franck Kessie . La situazione è chiara: il Milan non può offrire certi ingaggi. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

A suo avviso Kessie potrebbe rimanere al Milan? "Questo caso mi stupisce: il Milan lo vuole tenere. E' lui, semmai, che vuole andare via. Giustamente la società si tutela: non può distribuire super ingaggi a nessuno".