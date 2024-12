Milan, ag. Liberali: “Mattia deve sfruttare le occasioni. Camarda …”

"Con le difficoltà del caso del primo anno di Milan Futuro, quindi della seconda squadra, che prevede un periodo di assestamento e di un normale e fisiologico percorso, che ha fatto anche la Juventus, dove ci sono stati gli stessi identici problemi al primo anno, sicuramente Mattia coglierà ogni tipo di esperienza per Milan Futuro. In questo momento sta lavorando molto con il gruppo della Primavera e spessissimo con la Prima Squadra. Tutti questi giovani del Milan, compreso Mattia, compresi Zeroli, Magni e Camarda, che sta più in pianta stabile in Prima Squadra, devono sfruttare tutte le occasioni che gli propone il Milan. Questa è la verità". LEGGI ANCHE: Ag. Liberali: “Mattia può esprimersi in prima squadra. Nel Milan Futuro … | Esclusiva PM