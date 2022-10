Michel: “Per l’attacco del Milan vedrei bene Burkardt” | ESCLUSIVA

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Christopher Michel, giornalista tedesco di 'Sport1'. Alla domanda su quale giovane vedrebbe bene al Milan, Michel non ha avuto dubbi: "Mi viene in mente Jonathan Burkardt del Mainz 05. Ha solo 22 anni, ma da centravanti ha già segnato 17 gol e 8 assist in 87 partite di Bundesliga. È veloce e può giocare in tutte le posizioni offensive. Un attaccante molto promettente. Joe Scally è un americano di 19 anni che ha già giocato 42 partite con il Borussia Mönchengladbach. Scally è un terzino destro, ha molta spinta offensiva, ma è anche bravo nella fase difensiva. Ovviamente commette ancora errori, ma essere titolare in un club come il Gladbach a questa età è una buona credenziale".