Mercato Milan – Pauluzzi: “Simakan? Non serve, vi spiego” / PM News

Mercato Milan, l’opinione sull’acquisto di Simakan

"Il Milan è molto interessato e si è portato avanti per portare Simakan in rossonero. Non sono d'accordo con questa scelta perché in rosa ha già tanti difensori. E' vero che Musacchio e Duarte giocano poco, ma sono comunque integri fisicamente. Inoltre Kjaer e Gabbia torneranno a gennaio. Kalulu che doveva fare il terzino destro si è dimostrato un ottimo centrale, quindi non c'è questa emergenza. C'è una trattativa, però occhio all'interesse del Wolverhampton e del Lipsia".