Mercato Milan, Maldini e Massara partiti in missione per De Ketelaere | PM

Da pochi minuti Maldini e Massara sono decollati in direzione Belgio per concludere l'affare di mercato De Ketelaere al Milan: c'è ottimismo.

È ufficialmente partita la missione di mercato per portare Charles De Ketelaere al Milan in queste ore. Paolo Maldini e Frederic Massara, come appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, sono infatti da poco partiti dall'aeroporto di Milano Linate alla volta di Bruges, dove incontreranno la società belga per raggiungere un accordo definitivo.