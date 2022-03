Mercato Milan – Bargiggia: “Hazard e Bale barzellette pazzesche ” | Esclusiva

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, ha parlato del presunto interesse del Milan per Eden Hazard e Gareth Bale. Le dichiarazioni

Paolo Bargiggia , noto esperto di mercato, ha parlato del presunto interesse del Milan per Eden Hazard e Gareth Bale . I due calciatori del Real Madrid, a suo avviso, andrebbero contro la filosofia applicata dalla dirigenza nelle ultime stagioni. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

"Hazard e Bale mi sembrano due barzellette pazzesche (ride, ndr). Il Milan ha applicato, con l'ultima proprietà, concetti di ridimensionamento di ingaggi e giocatori futuribili. Hazard e Bale sono giocatori nella fase calante della carriera. Jovic ogni tanto mi torna. E' un giocatore che non ha convinto, potrebbe essere che il Milan abbia fatto un pensiero però non credo sia un obiettivo. Ma Hazard e Bale andrebbero proprio contro la filosofia del Milan, che comunque ha già Giroud e Ibrahimovic. Decisioni che stanno ripagando, ma i rossoneri non credo andrebbero ad invecchiare ulteriormente la squadra. Su Jovic non è la prima volta, ma non mi pare che sia la priorità. Asensio è fuori dai parametri economici".