Mercato Milan – Bargiggia: “Berardi più fattibile di Scamacca” | Esclusiva

Paolo Bargiggia , noto esperto di mercato, ha parlato della situazione del Milan in attacco. Per quanto riguarda Divock Origi non è ancora fatta, mentre attenzione alla volontà rossonera di imbastire una doppia operazione con il Sassuolo per Domenico Berardi e Gianluca Scamacca . Ecco le sue dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

"Su Origi non la darei per fatta, non ancora. Non trascurerei quella trattativa, con tutte le difficoltà del caso, col Sassuolo per Berardi e Scamacca. Origi è svincolato, è fattibile, meno onerosa ed è duttile. Però è anche vero che il Milan è stuzzicato da quest'idea di fare un'operazione con il Sassuolo, se non per tutte due. Berardi, secondo me, è forse un po' più possibile di Scamacca. E' vero che l'Inter ha un po' rallentato per via delle richieste del Sassuolo, ma sul giocatore era molto forte. Però, adesso, ci sono anche club inglesi. Il concetto è che il Milan un attaccante e un esterno alto ha in mente di farlo anche se non è facile.