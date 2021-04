Marelli attacca: “Arbitri confusi da Rizzoli” | Serie A News – ESCLUSIVA

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva l’ex arbitro Luca Marelli. Quest’ultimo si è soffermato sull’utilizzo del Var e sugli errori da parte degli arbitri: “Ho difeso spesso a spada tratta Rizzoli...

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva l'ex arbitro Luca Marelli. Quest'ultimo si è soffermato sull'utilizzo del Var e sugli errori da parte degli arbitri: "Ho difeso spesso a spada tratta Rizzoli dagli attacchi spesso gratuiti di massmedia e giornalisti (o presunti tali). Su questo argomento, però, non me la sento. E' oggettivo che, nelle ultime settimane in particolare, ci sia grande confusione sull'utilizzo del VAR. Purtroppo, essendo una voce in mezzo agli schiamazzi, faccio fatica a farmi ascoltare. Ho evidenziato questo problema fin da Udinese-Torino di un paio di settimane orsono, con una strana OFR di Doveri su suggerimento di Irrati, molto fuori dal protocollo. Ovviamente quella gara non interessava a quasi nessuno e l'episodio rimase sospeso tra cronaca e menefreghismo. Dissi chiaramente che, data la poca mediaticità della gara, l'episodio era passato sotto silenzio ma che il problema sarebbe emerso se fosse capitato in un big match"