Lopez: “Il Barça vuole Kessie: può essere come il Keita di Guardiola” | Esclusiva

Il Barcellona è interessato a Franck Kessie, che lascerà il Milan a zero. Ne abbiamo parlato con il giornalista spagnolo Marcos Lopez

Alessio Roccio

Il futuro di Franck Kessie pare sempre più lontano dal Milan. Nelle ultime settimane la squadra che sembra essere sempre più vicina al centrocampista ivoriano è il Barcellona di Xavi, che vuole costruire una squadra all’altezza per la prossima stagione. Kessie è in scadenza di contratto e la trattativa col Milan per il rinnovo sembra essere ormai definitivamente tramontata. In vista di un possibile trasferimento in Catalogna, abbiamo intervistato in esclusiva Marcos Lopez, giornalista spagnolo de ‘El Periòdico’.

Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan: la possibilità più concreta è che possa andare al Barcellona, giusto? “Sì, è una vera opzione. Il Barça è interessato a lui, resta da vedere, però, se l'accordo economico sarà finalmente raggiunto. Ma l'interesse c'è perché soddisfa anche tutte le condizioni che il Barça sta cercando. Un giocatore di alto livello, già molto affermato, con esperienza nell'élite, contratto in scadenza, quindi non deve pagare nulla per il trasferimento”.

Si parla di un'offerta blaugrana di 6,5M e di una richiesta del giocatore di 8M. È questa la distanza tra le parti? “Non lo so, la verità è che il tetto salariale del Barça è salito alle stelle durante il periodo di Josep Maria Bartomeu come presidente e ora il consiglio dirigenziale di Laporta vuole contenere questo aspetto, tra l'altro perché ha bisogno di soldi per intraprendere operazioni come quella di Haaland, ad esempio”.

Il Barcellona è disposto a pagare la commissione di 10 milioni richiesta dall'agente di Kessie? “Non so se il club accetterà questa richiesta, tenendo conto che Laporta ha denunciato in passato alla stampa le alte commissioni che Bartomeu ha pagato nei trasferimenti. Non solo quello. Ha anche detto che avrebbe discusso, in caso di richiesta di una commissione, le cause e l'importo”.

Oltre al Barcellona si parla anche del Real Madrid e di alcuni club inglesi interessati a Kessie: è vero? “Questo tipo di giocatore, che arriva a parametro zero, è desiderabile per qualsiasi grande club europeo. Non so se anche il Real Madrid o qualche squadra inglese vogliano Kessie, ma è un pezzo desiderato per qualsiasi squadra europea d'élite”.

Kessie è un giocatore che vedresti bene nel centrocampo di Xavi? De Jong, Pedri, Gavi hanno tutti caratteristiche molto diverse.. “È un giocatore diverso. Molto diverso dal tipo di centrocampista che ora c’è nella rosa del Barça. Ecco perché Xavi sta cercando quel tipo di profilo diverso per completare il suo gruppo, tenendo conto, inoltre, che gli porterebbe nuove caratteristiche per arricchire la sua squadra. È come se stesse cercando il suo Keita, il giocatore del Siviglia che Guardiola aveva reclutato per il grande Barça di allora”.

Il Milan è a conoscenza di una possibile trattativa tra Barcellona e Kessie? “Non lo so. Immagino che non sia necessario neanche perché dallo scorso 1 gennaio il giocatore ha il potere di negoziare con chi vuole e alle condizioni che vuole”.

Ci sono giocatori in partenza dal Barcellona che potrebbero interessare al Milan in estate? Un nome potrebbe essere Coutinho? “Coutinho è felice in Premier. Ha giocato prima a Liverpool. E si sta mettendo in mostra ora all'Aston Villa, dove è stato ceduto in prestito. Sembra un altro giocatore. Non c'è traccia di quel calciatore atipico e triste che girovagava per il Camp Nou. Coutinho è già stato in Serie A perché è stata l'Inter a scoprire il suo talento in Brasile. Per il Barça ogni possibilità che lasci il Camp Nou è benvenuta perché non ha trionfato come giocatore blaugrana. Anche se lo stipendio di Coutinho è pre- pandemia, quindi non so se sia alla portata del Milan ora”. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI