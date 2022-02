Longhi: “Kessie? Divorzio con il Milan inevitabile. Su Botman..” – ESCLUSIVA

La nostra redazione, in merito all'attualità legata al Milan, ha intervistato in esclusiva il giornalista Bruno Longhi. Ecco le sue parole

Mancano due giorni a Milan-Udinese . I rossoneri devono riscattare il brutto pareggio contro la Salernitana e soprattutto mantenere la testa della classifica. Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta, non ci sarà. In primo piano, però, c'è anche il calciomercato, con l'addio di Franck Kessie e il possibile arrivo di Botman . Abbiamo parlato di questo e tant'altro con il giornalista Bruno Longhi nella nostra intervista esclusiva. Ecco cosa ha ci ha detto.

Come commenta il pareggio del Milan a Salerno?

“E’ vero che delle tre di testa è stata l’unica a non aver perso. Ma proprio perché’ aveva il compito più’ facile avrebbe dovuto e potuto migliorare la sua classifica. Invece ha perso una grossa occasione”.

I rossoneri possono giocarsela in chiave scudetto? Quale sarà l’antagonista principale?

“Penso che la rivale più’ accreditata debba essere ancora l’Inter, anche se ciò che emerso in questa ventiseiesima giornata deve farci capire che niente è come qualche tempo fa, quando giudicavamo il calendario in base alla presunta forza o debolezza degli avversari da affrontare…”.