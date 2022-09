Lodetti: “La Sampdoria potrebbe affrontare un Milan stanco” | ESCLUSIVA

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla redazione di 'pianetamilan.it'

Archiviato il pareggio di martedì in Champions League contro il Salisburgo, il Milan si appresta ad affrontare l'impegno in trasferta contro la Sampdoria. La gara sarà in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Abbiamo parlato dell'attualità rossonera insieme a Giovanni Lodetti, ex calciatore proprio di Milan e Sampdoria.

Facciamo un passo indietro alla Champions: come giudica il pareggio contro il Salisburgo? “Il Milan mi è discretamente piaciuto, però c’è da dire una cosa…”.

Quale? “Certe partite le devi vincere! Nel girone c’è anche il Chelsea e l’obiettivo deve essere qualificarsi nel più breve tempo possibile. In ogni caso, non ho dubbi sulla qualificazione dei rossoneri”.

E’ recentemente cambiata la proprietà: quali aspettative nutre nel merito? “Non mi piace parlare di questi argomenti. Una cosa è certa: se la proprietà funziona, a cascata anche tutto il resto va bene. Quindi mi auguro che Red Bird faccia bene”.

Come commenta il mercato del Milan, con tanto di approdo finale di Dest? “Il Milan ha fatto un mercato da squadra che era prima in classifica. Non erano di certo i rossoneri a dover stravolgere tutto l’assetto. Su Dest molto bene, può dar molto ai rossoneri. Sono curioso di vedere un giocatore in particolare…”.

Ossia? “De Ketelaere. Lo vedo molto determinato nel volersi inserire nel Milan. Secondo me è un colpo azzeccato. Mi piacciono i giovani affamati come lui”.

Tra le varie, è rimasto Ibra. Può ancora dare qualcosa al Milan da giocatore? “Non capisco il dibattito su Ibra. Ha mai fatto polemiche per il fatto che sta fuori? No. Anzi: ha sempre messo se stesso a disposizione del gruppo”.

Che tipo di match prospetta contro la sua ex Samp? “Mi spiace perché ho un pezzo di cuore blucerchiato, però il Milan è nettamente favorito. La Samp, quest’anno, deve lottare per non retrocedere e non è di certo con il Milan che è chiamata a vincere a tutti i costi. Poi nel calcio tutto può succedere…”.

Sotto quali aspetti i blucerchiati potrebbero mettere in difficoltà i rossoneri? “Ritmo, corsa e intensità. Magari la Samp potrebbe affrontare un Milan “stanco” dalla trasferta europea”.

Chi si contenderà lo scudetto? “Il Milan mi piace molto, è la favorita numero uno. Ora come ora, mi aspetto una sfida a tre, con Milan, Napoli e Roma. Inter e Juve? Al momento, mi sembrano un gradino sotto…”. Milan, ci siamo per il rinnovo di Tonali: ecco il nuovo stipendio del numero 8

Intervista a cura di Luca Cavallero.