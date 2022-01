Le Gardien: “Ecco in che ruolo può giocare Adli nel Milan” – ESCLUSIVA

Il giornalista Nicolas Le Gardien, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato del ruolo di Yacine Adli, calciatore del Milan

Nicolas Le Gardien, giornalista de "La Sud Ouest", ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Le Gardien ha parlato del ruolo di Yacine Adli, calciatore del Milan in prestito al Bordeaux: "In che ruolo potrebbe giocare nel Milan? Il 4-2-3-1 è lo stesso sistema di Bordeaux di oggi. Petkovic lo usa come "10", ma può giocare anche a destra o a sinistra in una posizione di "falsa ala" che entra in asse quando la squadra ha la palla. Può giocare anche davanti alla difesa con un vero centrocampista difensivo".