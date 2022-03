Le Gardien: “Botman è più pronto di Adli per giocare nel Milan” – ESCLUSIVA

Il giornalista Nicolas Le Gardien, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato di Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan

Per parlare della stagione di Sven Botman e non solo, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Nicolas Le Gardien, giornalista de "La Sud Ouest". Ecco cosa ha detto sull'obiettivo di calciomercato del Milan: "Botman è ancora un giocatore essenziale per il Lille. Lo abbiamo visto in Champions League nella partita di ritorno contro il Chelsea: quando si è infortunato, la squadra è calata. Anche se il Lille sta avendo una stagione meno buona, lui è uno dei giocatori titolari che è ancora costante, forte nel duello, nel piazzamento, nel gioco aereo. Personalmente, non ho informazioni sul suo trasferimento. Penso che sia davvero più pronto di Adli: ha più esperienza, ha già giocato in Champions League, ed è regolare. Dipende dalla competizione e da chi giocherà accanto a lui, ma ha le qualità per farlo".