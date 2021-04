Lazio-Milan, Marelli: “Orsato nervoso fin dai primi minuti” – ESCLUSIVA

L'ex arbitro Luca Marelli, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato di Daniele Orsato, direttore di gara di Lazio-Milan

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva l'ex arbitro Luca Marelli. Quest'ultimo ci ha parlato di Daniele Orsato, direttore di gara di Lazio-Milan, terminata 3 a 0 a favore dei biancocelesti. Ecco cosa ha detto: "Quella di lunedì è una gara atipica: Orsato è apparso fin dai primi minuti stranamente nervoso, ciò che non gli capitava da parecchio tempo, almeno un paio d'anni. Per carità, gli arbitri sono esseri umani e può capitare la serata nella quale si adempia al proprio lavoro non nella massima serenità per motivi che possono essere i più vari. Detto ciò è chiaro che Orsato abbia deciso di non vedere con attenzione le immagini perché affermare (come pare affermi rientrando in campo) che il giocatore della Lazio abbia preso il pallone significa o non aver visto le immagini o averle solo osservate senza guardarle". Ecco le altre parole di Marelli.