La Florio: “Tonali talento sopraffino, sarà il futuro capitano del Milan” | Esclusiva

Roberto La Florio, procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sandro Tonali ai microfoni della redazione di 'pianetamilan.it'

E' evidente a tutti che Sandro Tonali stia disputando una strepitosa stagione con la maglia del Milan . Dopo il primo anno di ambientamento, il numero 8 rossonero ha fatto quel salto di qualità che la dirigenza di via Aldo Rossi si aspettava di vedere. 36 presenze, 2 gol, 3 assist e grandissime prestazioni fornite dal centrocampista ex Brescia. Abbiamo parlato del calciatore con Roberto La Florio , primo procuratore sportivo di Sandro Tonali .

“Assolutamente no. Ci ho parlato quest’estate, in occasione di un’amichevole tra Milan e Nizza. L’ho visto carico e motivato al punto giusto, nonostante l’annata travagliata appena trascorsa. Ero certo del suo exploit”.

“Può giocare in tutte e tre i ruoli del centrocampo. Per come l’ho visto io all’inizio, veniva impiegato da vertice basso e rendeva al meglio. Sa anche segnare: non a caso, nel Brescia, faceva praticamente tutto lui…”.