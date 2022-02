Kalac: “Milan e Inter lottano per vincere la Coppa Italia” | ESCLUSIVA

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della redazione di 'pianetamilan.it'

Zeljko Kalac ha vestito la maglia del Milan dal 2005 al 2009. Quattro stagioni con i rossoneri, condite da 56 presenze, con cui ha vinto una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. In merito all'attualità, con il Diavolo reduce da un deludente pareggio casalingo contro l'Udinese e che si appresta a sfidare l'Inter domani sera, la redazione di 'pianetamilan.it' ha intervistato in esclusiva proprio l'ex portiere Kalac, oggi allenatore dell'Urania.