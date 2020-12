Inter, Zanetti: “Milan, il primo Kaká era devastante” | PM News

Inter, Zanetti ricorda gli epici duelli in campo con Kaká

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista esclusiva ad Alessandro Schiavone per 'PianetaMilan.it'. In merito l'avversario più forte mai sfidato nei tanti derby disputati contro il Milan, Zanetti ha risposto senza dubbio alcuno. "Il primo Ricardo Kaká era devastante perché era un giocatore che prendeva palla al piede e riusciva con grandissima velocità a riportarla in una zona molto pericolosa per noi. E stargli dietro non era semplice (ride, n.d.r.)".