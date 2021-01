Inter, Zanetti: “Il calcio di Milano tornerà dove merita” | PM News

Inter, l’opinione di Zanetti sul futuro dei nerazzurri e del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista esclusiva ad Alessandro Schiavone per 'PianetaMilan.it'. In merito gli ultimi dieci anni, difficili, vissuti da Inter e Milan (una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana vinte in due …), Zanetti ha sottolineato: "Credo che sono dei momenti. Io penso che Milano tornerà perché credo che le due società faranno il possibile per far tornare il calcio di Milano dove merita. Sono sicuro che Inter e Milan torneranno grandi".