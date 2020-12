Inter, Zanetti: “Ecco qual è il derby a cui sono più legato” | PM News

Inter, Zanetti ricorda il suo derby preferito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Alessandro Schiavone per ‘PianetaMilan.it‘. In merito il derby di Milano, giocato in passato con la maglia nerazzurra, al quale si sente maggiormente legato, Zanetti ha risposto quanto segue.

“Il derby è sempre una partita speciale e molto sentita perché si affrontano le due squadre di questa città. Durante tutta la settimana si parla soltanto di questa partita. Mi viene in mente il derby che abbiamo vinto 4-0 nel 2009 che è stato un derby dove abbiamo dimostrato di vincere una partita meritatamente contro un grande avversario come lo è sempre stato il Milan“.

