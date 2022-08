Ielpo: “Milan, senza torti arbitrali bene anche in Champions” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere del Diavolo

L'intervista integrale a Mario Ielpo

Qual è il suo punto di vista rispetto alla vittoria del Milan contro l’Udinese?“Ho visto un Milan molto in condizione. Anche tecnicamente e tatticamente le risposte sperate sono arrivate. Esame abbondantemente superato!”.

Ha intravisto criticità risolvibili? “Se devo essere sincero, ho visto un Milan un po’ confuso a livello difensivo. Inoltre, a centrocampo, qualche lacuna c’è. Ma abbiamo visto soltanto una partita: è troppo presto per poter giudicare”.

Qual è il suo giudizio rispetto al mercato dei rossoneri? “Un mercato clamoroso, forse anche sin troppo sottovalutato. Ci dimentichiamo del fatto che il Milan sta cambiando assetto societario. Inoltre l’acquisto di De Ketelaere si rivelerà fondamentale. Vedrete che farà parlare di sé, senza nessuna ombra di dubbio”.

Un mercato che proietta i rossoneri automaticamente favoriti nella corsa al titolo?“Non lo possiamo sapere. Il mercato è ancora aperto e tutto può ancora succedere, sia in entrata, sia in uscita - sottolinea Ielpo - . Alcune squadre possono ancora fare colpi importanti in entrata”.

Dove colloca il Milan, in un’ipotetica griglia di partenza?“Sulla base di quello che abbiamo visto, mi viene da dire che – tra tutte – il Milan è probabilmente la squadra più pronta”.

E in Champions? Che tipo di cammino ti aspetti dai rossoneri?“Sulla Champions è un discorso a parte…”.

Ossia?“Per come è strutturato, il Milan ha tutte le carte in regola per far bene in Champions League. Logico è che non ci devono essere le “stranezze arbitrali” della scorsa stagione. Il fatto di partire in prima fascia è un fattore che agevola notevolmente il Diavolo”.

A cura di Luca Cavallero