Ibrahimovic, Grassani: “Squalifica revocata solo in un caso” – ESCLUSIVA

L'avvocato Mattia Grassani, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato della squalifica di un turno per Zlatan Ibrahimovic del Milan

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva l'avvocato Mattia Grassani. Grassani ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic. La domanda è: la squalifica poteva essere essere revocata in caso di chiaro errore dell'arbitro? Ecco la risposta: " Il rapporto di gara fa piena prova rispetto ai comportamenti posti in essere dai tesserati durante la gara. L'unica possibilità che Ibrahimovic potesse evitare sanzioni avrebbe potuto essere rappresentata dall'ammissione, da parte dell'arbitro, dell'errore consistente nella comminatoria del provvedimento di espulsione. Ma così non è stato. A mia memoria, non ricordo episodi simili". Ecco il resto dell'intervista a Grassani.